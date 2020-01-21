Експодружжя Бред Пітт та Анджеліна Джолі випустять нове шампанське

Голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Бред Пітт після розлучення залишаються партнерами по бізнесу. Колишня зіркова пара має виноробню Château Miraval. В західних ЗМІ з'явилась інформація про те, що скоро колишні закохані випустять ще й нове рожеве шампанське.

Після розставання у Анджеліни та Бреда є багато особистих непопрозумінь, проте це ніяк не впливає на їх спільний бізнес і вони продовжуюють його розвивати. Зірки ще у 2011 році придбали у Франції замок та виноградник Міраваль. Та почали виготовляти вино. Тепер Пітт та Джолі розширюють свій винний бізнес і у планах мають вироблення шампанського. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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На початку розлучення з Бредом Піттом Джолі казала, що вона ніби втратила саму себе. За словами актриси, їй було дуже боляче і вона "стала маленькою та нікчемною". Та пізніше 44-річна Анджеліна Джолі позувала для глянців та давала відверті інтерв'ю. Зокрема, знялася для грудневого випуску Harper's Bazaar, в інтерв'ю якому розповіла про бажання змінити місце проживання.

Я хотіла б жити за кордоном і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз я повинна постійно проживати там, де хоче жити їх батько,

– заявила Джолі.

Після оговтання від розриву з чоловіком зірка будує кар'єрні плани, знімається у фотосесіях для журналів та виховує дітей.



Анджеліна Джолі / Instagram / @angelinajolieofficial

В питаннях бізнесу експодружжя Анджеліна Джолі на Бред Пітт все ж таки знайшли спільну мову. І справи актора у творчості також покращилися. Після розлучення він встиг завоювати декілька нагород та отримав номінацію на "Оскар". Також у пресі кажуть про відновлення стосунків Пітта з екскоханою Дженніфер Еністон, проте сам актор це ніяк не коментує, а Дженніфер заперечує їхнє зближення.



Бредд Пітт на церемонії вручення SAG Awards 2020 / Фото: Associated Press