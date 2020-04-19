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Екссолістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос вперше показала обличчя доньки: фото

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Санта Дімопулос вперше показала обличчя доньки / Instagram / @santadimopulos

32-річна співачка вирішила вперше показати, як виглядає її семимісячна донька Софія. Раніше Санта Дімопулос позувала з крихіткою на руках, проте жодного разу не знімала її обличчя. Напередодні Великодня зіркова матуся наважилася продемонструвати дівчинку світу.

У вересні минулого року колишня учасниця гурту "ВІА Гра" вдруге стала мамою. Санта Дімопулос народила доньку від третього чоловіка бізнесмена Ігоря Кучеренка. Дівчинка з'явилася на світ у приватній клініці в Монако, а батьки вирішила назвати її Софією. 

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Незважаючи на те, що зіркова матуся радо ділилася подробицями своїх других пологів, вона не поспішала показувати обличчя дівчинки світу. Проте днями на особистій сторінці в інстаграмі Санта Дімопулос все ж наважилася опублікувати світлину, на якій постала її семимісячна донька. Так вона познайомила фоловерів з крихіткою. 

Знайомтеся. Принцеса Софія. Правда ж ми схожі як дві краплі води?
– прокоментувала співачка.

Софія позувала у дитячому візочку у милій світло-рожевій шапочці, яка пасувала під її величезні блакитні очі. Прихильники Санти Дімопулос схвально оцінили жарт співачки, яка акцентувала на їхній з донькою схожості. Фоловери були вражені не лише ангельською красою дівчинки, а й тим, як татові гени домінують над ассирійськими коренями зіркової мами: "Як так то? Я думала ваші гени переборють будь-які. Батькова дочка", "Крихітка – татова донька. Як ж світлі гени перемогли ваші смугляві". 

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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