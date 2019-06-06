Екстремальний Дмитро Комаров розповів, як журналістика змінила його життя

287 Читать новость на русском
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров / Instagram / @komarovmir

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров неодноразово вражав шанувальників своїми небезпечними та захоплюючими подорожами з місць, куди туристи навряд чи поїдуть. Його програма набрала значну популярність в Україні і зробила з Комарова чудовий приклад сміливого журналіста.

Щороку 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Журналіст та телеведучий Дмитро Комаров привітав своїх колег публікацією на сторінці в Instagram.

Читайте також: День журналіста в Україні – дата та традиції святкування

Ведучий "Світ навиворіт" заявив, що він щасливий, що доля направила його у журналістику.

Ця професія зробила моє життя повноцінним, контрастним, непередбачуваним, дуже різним і неймовірно яскравим. Я обожнюю свій стиль життя і ні на що його не проміняю. Найголовніше, що дає мені журналістика, так це можливість переживати емоції не наодинці, не в сімейному колі і не у компанії друзів. Я щасливий, що можу поділитися пережитим з десятками мільйонів людей,
– написав Комаров.

Він додав, що більшість з місць, де знімається тревел-проект, не є потрібними нормальній людині і їх відвідувати Дмитро не рекомендує.

"Але місця ці неймовірні, і я щасливий, що завдяки нашій роботі мільйони людей роблять туди віртуальні подорожі. Так що ми з оператором будемо продовжувати збирати для вас дикий мед на висоті 100+ метрів, будувати будинки на деревах з людожерами, забиратися в заборонені і небезпечні зони, досліджувати дикі джунглі і підніматися на гірські вершини. І будемо щасливі, якщо ви отримаєте задоволення від цих кадрів в комфортній, спокійній і безпечній атмосфері, поруч зі своїми рідними", – сказав Комаров.

Читайте також: Дмитро Комаров згадав, як ледь не загинув в експедиції у Бразилії: подробиці

Своїм колегам у День журналіста Дмитро побажав драйву, куражу, тиражу і рейтингів чесним шляхом.

У дописі в Instagram телеведучий опублікував серію знімків, зроблених під час знімання проекту "Світ навиворіт".

 

 

blog_ava
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
25583
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Журналісти ЗМІ
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
сьогодні 18:07 "Секрети домашніх тварин 2": свої в дошку
Юлія Ліпенцева 86
До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
сьогодні 16:30 До Дня журналіста: топ-5 фільмів про "акул пера"
622
Нашестя блогерів на VIDEOZHARA: нащо мільйонники їдуть до Києва?
сьогодні 14:57 Нашестя блогерів на VIDEOZHARA: нащо мільйонники їдуть до Києва?
296
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 12:54 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
25583
Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
4 червня 11:24 Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
Юлія Турелик 2360
Новини
Більше новин
Залиште відгук