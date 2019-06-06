Екстремальний Дмитро Комаров розповів, як журналістика змінила його життя

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров неодноразово вражав шанувальників своїми небезпечними та захоплюючими подорожами з місць, куди туристи навряд чи поїдуть. Його програма набрала значну популярність в Україні і зробила з Комарова чудовий приклад сміливого журналіста.

Щороку 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Журналіст та телеведучий Дмитро Комаров привітав своїх колег публікацією на сторінці в Instagram.

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Ведучий "Світ навиворіт" заявив, що він щасливий, що доля направила його у журналістику.

Ця професія зробила моє життя повноцінним, контрастним, непередбачуваним, дуже різним і неймовірно яскравим. Я обожнюю свій стиль життя і ні на що його не проміняю. Найголовніше, що дає мені журналістика, так це можливість переживати емоції не наодинці, не в сімейному колі і не у компанії друзів. Я щасливий, що можу поділитися пережитим з десятками мільйонів людей,

– написав Комаров.

Він додав, що більшість з місць, де знімається тревел-проект, не є потрібними нормальній людині і їх відвідувати Дмитро не рекомендує.

"Але місця ці неймовірні, і я щасливий, що завдяки нашій роботі мільйони людей роблять туди віртуальні подорожі. Так що ми з оператором будемо продовжувати збирати для вас дикий мед на висоті 100+ метрів, будувати будинки на деревах з людожерами, забиратися в заборонені і небезпечні зони, досліджувати дикі джунглі і підніматися на гірські вершини. І будемо щасливі, якщо ви отримаєте задоволення від цих кадрів в комфортній, спокійній і безпечній атмосфері, поруч зі своїми рідними", – сказав Комаров.

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Своїм колегам у День журналіста Дмитро побажав драйву, куражу, тиражу і рейтингів чесним шляхом.

У дописі в Instagram телеведучий опублікував серію знімків, зроблених під час знімання проекту "Світ навиворіт".