31-річна шведська модель та "ангел" Victoria's Secret продемонструвала свої вміння на баскетбольному майданчику. Ельза Госк підкорила фоловерів не лише вправністю з м'ячем, а й показала стрункі довгі ноги в екстремально коротких шортах.

Новими дописами в інстаграм-профілі Ельза Госк переконала, що Національна баскетбольна ліга Швеції втратила перспективного гравця. До старту професійної модельної кар'єри зірці пророкували успішне спортивне майбутнє, проте красуня вирішила підкорювати світові подіуми.

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Після послаблення карантину Ельза Госк вирішила насолоджуватися дозвіллям на вулиці й влаштувала тренування під відкритим небом на баскетбольному майданчику. Навіть під час занять спортом вона не зраджує модним трендам й обирає стильний одяг.

Образ Ельзи Госк

Модель постала в коротких білих шортах, які повністю оголювали її ефектні ніжки, та ніжно-рожевому об'ємному світшоті. Для тренування вона обрала зручні білі кросівки та високі шкарпекти. Білявка зібрала волосся у низький хвіст, залишивши пасма попереду. Вона позувала з м'ячем у руках, з яким віртуозно вправлялася на майданчику.

Аби остаточно переконати шанувальників у своїй професійності, Ельза Госк записала кілька відео, на яких майстерно попадала в корзину.