Ексучасник групи "Гриби" Юрій Бардаш потрапив до "Миротворця"

Український продюсер, співак та колишній учасник гурту "Гриби" Юрій Бардаш опинився у списку "Миротворця". Причиною стало скандальне інтерв'ю, яке артист дав російському блогеру Юрію Дудю.

Список "Миротворця" поповнився 6 грудня. У коментарі представники сайту зазначили, що артист відзначився антиукраїнською пропагандою, зокрема, здійснював "маніпулювання суспільно значущою інформацією".

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Юрій Бардаш потрапив до "Миротворця" / Скріншот

Що відомо про скандальне інтерв'ю Юрія Бардаша

У перших днях грудня у мережі з'явилось інтерв'ю російського журналіста та блогера Юрія Дудя. Гостем в його студії став український співак та продюсер Юрій Бардаш. Поява артиста привернула увагу всіх вітчизняних ЗМІ, адже екссоліст гурту "Гриби" вкрай рідко погоджується на спілкування з пресою.

Під час бесіди Дудь цікавився у артиста, який народився і виріс на Луганщині, яке його ставлення до гастролей в Росії, населення Донбасу та АТО. Відповіді Юрія Бардаша шокували всіх українців.

Що я спостерігаю в Україні упродовж останніх п'яти років? Максимальне свавілля. Це така важка тема. Я часто чую вираз "типове донбаське бидло". Що я про нього знаю? Це люди, які завжди працювали. Так вони суворі, вони люті, не такі культурні, як в столиці. Вони не знають слова "LOL" і всякої х ** ти. Але вони працюють. І для них молитва – це робота. Ось, хто ці люди для мене,

– заявив Юрій Бардаш.

Окрім цього, співак не приховував, що до розпаду гурту "Гриби" активно гастролював у Росії. А от вітчизняних колег, які відмовились від поїздок до країни-агресора, Юрій Бардаш ледь не назвав боягузами. Не оминув журналіст увагою і мовне питання, яке активно обговорювали в РФ після введення відповідного закону.

"Зараз заборонили або скасували всі російські школи. В Україні 50%, або, 45% або 60% російськомовних людей, які виросли, народилися, ввібрали російську мову. Це їхня рідна мова. Україна – їхня країна, але мова їхня – російська. І відчувається жорсткий тиск на цих людей", – переконаний Бардаш.

Водночас чинного президента Володимира Зеленського артист публічно підтримав. За словами Юрія Бардаша, глава держави прагне миру, тому він прихильно ставиться до його роботи.

Дивіться інтерв'ю Юрія Бардаша в Дудя: