Ексучасниця "Холостяка-9" розкритикувала дівчат із десятого сезону шоу

Ексучасниця дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" Елізабет прокоментувала поведінку дівчат, які борються за серце Максима Михайлюка цього року. Усі учасниці отримали долю критики від колишньої холостячки.

Елізабет минулого року також була на проєкті "Холостяк". Тоді головним героєм був Нікіта Добринін, який у фіналі обрав Дашу Квіткову та зараз пара готується до весілля. Учасниці минулих сезонів не оминають увагою події, які відбуваються на шоу цього року і діляться своїми враженнями в мережі. Так, на особистій сторінці Елізабет в інстаграмі з'явився допис, у якому вона висловила свою думку щодо кожної дівчини, яка наразі є на проєкті.

Читайте також: Помічниця депутата ВР та учасниця "Холостяка 10" розповіла, чи були у неї романи на роботі

Суб'єктивну думку щодо учасниць ексхолостяка оприлюднила в мережі.

Про Аліну

"Подивіться на її інстаграм. Людина живе заради статистики. Про які почуття може йти мова?" – написала Елізабет.

Про Віку

"Якби не сережки, я б за неї вболівала. Вірю? Не знаю. Але, як мінімум, органічна в своєму прояві. Жіночна. Такі подобаються одеським чоловікам", – зазначила дівчина.

Щодо сережок, то нагадаємо, що ця ситуація трапилася в Таїланді. Під час обряду відпущення потрібно було спалити одну річ. Тоді камери зняли, як вона поспіхом просила у суперниць сережки, щоб кинути їх у вогонь.

Про Дану

"Даночці відкукнеться після шоу така "неадекватна" поведінка. Все-таки жінка на сексі стосунки не вибудовує. Ось так на всю країну себе пропонувати?! Імхо", – емоційно висловилася Елізабет.

Про Дашу

"Вона юна. Відсутність реалізації себе в «дорослому» суспільстві очевидна", – написала ексхолостячка.

Про Христину

"Трохи промазала з виделками і десертами. Шкода. Сама собі розвіяла образ. Але тут знову ж таки проявляється відсутність досвіду і кмітливості. В іншому випадку була б чудовою кандидаткою на перемогу. Загралася", – висловилася Елізабет.

Яскрава Елізабет покинула "Холостяк-9" у сьомому випуску. Вона запам'яталася глядачам як сильна на впевнена в собі жінка. Тепер спостерігає за розвитком подій у новому сезоні з екранів телевізора.