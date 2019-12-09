Ексучасниця "Холостяка" Дар'я Квіткова зізналася, що потерпає від критики щодня

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Дар'я Квіткова / Instagram / @kvittkova

Дар'я Квіткова, яка була учасницею романтичного шоу "Холостяк-9" і побудувала стосунки з головним героєм Нікітою Добриніним, розповіла, що вона кожного дня стає жертвою критики.

Про це Дар'я Квіткова написала на своїй сторінці в інстаграмі. Дівчина обміркувала те, чому люди критикують інших.

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Квіткова зазначила, що гнівні слова коментаторів у мережі часто можуть привести людей в комплекси і занижену самооцінку.

Найчастіше, нас критикують люди некомпетентні або просто невиховані. Цілі переслідуються найрізноманітніші: піднятися за рахунок нас, зірвати зло, звинуватити або перекласти на нас відповідальність, емоційно розрядитися. Люди пишуть різні звинувачення або претензії, роздуваючи все до вселенських масштабів: ви не красива, у вас не такі пальці, фігура жахлива, фото погане або блог нецікавий,
– наголосила дівчина.

Обраниця Нікіти Добриніна закликала не терпіти хамство, образи і провокації. Учасниця проєкту "Холостяк" додала, що "Ви не зобов'язані всім подобатися, особливо безграмотним хамам і критиканам" та у таких ситуація найкраще – просто піти і не спілкуватися.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн
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