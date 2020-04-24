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Ексучасниця "Холостяка" розповіла про участь у шоу: Максим не зробив нічого, щоб я закохалася

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Анна Неплях
Анна Неплях / Instagram / @neplyah

Учасниця десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Анна Неплях відверто розповіла про життя після проєкту, а також поділилася подробицями перебування там. Дівчина каже, що Максим Михайлюк не зробив нічого для того, щоб вона закохалася в нього.

"Холостяк" – одне із найбільш популярних українських реаліті-шоу. А його учасниці стали справжніми зірками. Анна Неплях, яка покинула проєкт минулого тижня, у відвертому інтерв'ю виданню "Комсомольська правда в Україні" розповіла цікаві подробиці своєї участі.

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Аня зізналася, що її неодноразово запрошували в "Холостяк", проте тоді вона була в стосунках. Та коли розійшлася з хлопцем, то вирішила спробувати себе в проєкті. Дівчина каже, що жодним чином не готувалася, не думала, як поводити себе, а вирішила бути такою, як є.

Коли Анна покинула шоу, на її адресу посипалися звинувачення, мовляв, під час прощання з Максимом, вона "зіграла" істерику.

Мені не зрозуміло, чому люди вважають мою істерику награною та не щирою. В той момент мені було дуже образливо, не могла заспокоїтися близько години. Не приємно, що мене називають акторкою,
– розповіла Неплях.

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За словами Ані, після шоу у неї змінилося ставлення до стосунків, вона переосмислила свої цінності і зрозуміла, що не потрібно розкриватися всім так, як вона це робила раніше. А от на питання чи встигла закохатися в Максима, Анна відповіла так:

Макс мені дуже подобається, але він нічого не зробив, щоб я закохалася в нього. Я не та людина, яка швидко закохується. Спершу потрібно добре познайомитися з людиною, має пройти певний час, а у нас з Максимом було всього чотири побачення,
– зізналася красуня.

Анна Неплях розповіла про участь в проєкті "Холостяк" та життя після нього: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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