Ексучасниця "Холостяка" Юлія розсекретила деталі шоу: Телефони забирають в перший день проєкту

Учасниця десятого сезону "Холостяка", яка покинула проєкт у четвертому випуску, Юлія Рибчук поділилася цікавими подробицями з-за лаштунків реаліті-шоу. Дівчина зізналася, що у перший знімальний день в учасниць забрали мобільні телефони, а спілкуватися з Максимом можна було лише в кадрі.

Ювілейний сезон найромантичнішого шоу країни наближається до фіналу. Зовсім скоро головний герой Максим Михайлюк назве ім'я тієї дівчини, з якою прагне будувати стосунки. А поки глядачі очікують на черговий випуск, дівчата, які покинули проєкт, розповідають, що відбувалося тоді, коли вимикалися камери. Юлія Рибчук опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, де відповіла на найпопулярніші запитання щодо участі в "Холостяку".

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Про сценарій проєкту

"Сценарій є. Але під цим словом я маю на увазі планування: локацій, побачення, приходів Григорія, інтерактивів, образів на церемонію троянд і т.д. Все інше – політ вашої фантазії. У нас не було цензури або рамок на інтерв'ю. Всі коментарі я давала після 5 години ранку. Кожна зі зйомок закінчувалася саме зранку, тому сну майже не було", – розповіла Юлія.

Про спілкування з Максимом поза камерами

"Змоги поспілкуватися з Максом поза камерами у нас не було. Всі емоції і діалоги, які ви бачите на екрані, є правдивими, адже зняті з першого дублю", – зізналася дівчина.

Про телефони

"Телефони ми здали ще в перший день проєкту і не мали жодного зв'язку до того часу, поки не покидали шоу. Усі бекстейджі, якими учасниці тепер діляться в мережі, фотографували редактори. Заборона поширювалася також на навушники і книжки", – поділилася Юля.