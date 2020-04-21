Ексучасниця шоу "Холостяк" прокоментувала поведінку деяких дівчат на проєкті

Ексучасниця найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Анна Неплях відверто розповіла про ставлення до деяких учасниць та прокоментувала їх поведінку. Зокрема, йдеться про Віку, Аліну та Богдану.

Ювілейний сезон "Холостяка" стає все гарячішим. До фіналу залишилося зовсім мало часу і дівчата намагаються всілякими способами вразити Максима Михайлюка. Анна Неплях, яка покинула проєкт минулої п'ятниці, на особистій сторінці в інстаграмі розповіла про те, як поводяться деякі з учасниць та висловила власну думку щодо них.

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Анна в публікації звернула увагу на трьох дівчат, які, на її думку, поводять себе не щиро.

Про Віку

"Зараз для мене миша – це Віка. Там не те, що язик без кісток і мозок без звивин, там немає ні кохання, ні співчуття, ні людського ставлення до кожного. Роздуте без причини его і лихослів'я по відношенню до всіх. Мені огидно, що я якийсь час жила з цією людиною в одній кімнаті і ставилася до неї по-людськи", – поділилася Анна.

Про Аліну

"Я не вважаю, що цнота – це вада. Я вважаю, що це прекрасно, але навіщо тоді лицемірити і заявляти, що "я в усьому найкраща"? Просто помовчи. Але Аліна вважає себе найбільш сексуальною. Так, я погоджуюся з тим, що сексуальність – це не груди, губи чи кількість статевих партнерів. Але увага: "Сексуальність людини – сукупність біологічних, психофізіологічних, душевних та емоційних реакцій, переживань та вчинків, які пов'язані з проявом та задоволенням статевого потягу". Саме так написано у Вікіпедії. Чи відповідає це реальності? Ні. І я не вважаю, що це потрібно розповідати всім. Але Аліна цим спекулює і показує себе так: "я чиста, а ви всі порочні та брудні дівки, бо займалися сексом". Ви можете скільки завгодно "топити" мене за Аліну і жити в ілюзіях, але задумайтеся, якщо в людини немає жодного друга, щоб приїхати до неї (вона сама про це не раз говорила), а з стосунків в 25 років були лише одні, та й ті на відстані, то питання не до оточення, а до суб'єкта", – розповіла Анна.

Про Богдану

"Стрибає з одного проєкту на інший. Вона пишається цим. Але подивіться восьмий випуск "Кохання на виживання" і отримаєте цілісне враження про людину. Хоча бігати по проєктах можуть ще й Настя ("Хто проти блондинок") та Аліна ("Х-фактор")", – написала дівчина.