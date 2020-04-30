Ектор Хіменес-Браво розбурхав мережу оголеним тілом: фото 18+

Популярний телеведучий, ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вразив підписників еротичним фото.

48-річний телеведучий опублікував звабливий кадр у своєму інстаграмі. На світлині Хіменес-Браво лежить повністю оголеним, прикрившись лише ковдрою.

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Таке фото викликало неоднозначну реакцію у шанувальників телеведучого. Більшість підписників обурила така відвертість їхнього улюбленця. Що цікаво, це фото Ектор публікує вже вдруге. Вперше у відвертому образі він показався аудиторії ще на початку року, тоді ж світлина зібрала багато схвальних відгуків та коментарів. Цього разу фото підписників роздратувало.

"Дітям психіку зламали", "Ектор, не викладайте більше таких світлин. Будьте загадкою для всіх", "Де труси?", "До чого це все взагалі?", "Тепер вся Україні знає, що Ектор спить без трусів. Дякуємо за інтимні подробиці", "Ваша зухвалість дивує", – коментували підписники фото.

Під опублікованим дописом Ектор Хіменес-Браво прикріпив частину інтерв’ю для KP.UA. Телеведучий заінтригував підписників подробицями особистого життя. На запитання журналістів, чому він ще не одружився, суддя кулінарного шоу дав досить неоднозначну відповідь: "А хто вам сказав, що я неодружений?". Він також розповів, які дівчата йому подобаються.

Для мене важливо, щоб дівчина доглядала за собою. Спорт, здорове харчування –все це відбивається на зовнішньому вигляді, і саме це мене приваблює. Жінкам не варто перекачувати тіло і гнатися за якимись неймовірними спортивними результатами. Але мені не подобається, коли єдине враження, яке залишається після зустрічі, ніби вона тільки те й робить, що лежить на дивані з чіпсами і бутербродами,

– зазначив телеведучий.

Він також додав, що дівчині потрібно тренувати не тільки тіло, але й розум. Для телеведучого важливо, щоб дівчина могла підтримати бесіду.

"Це жахливо, коли після 15 хвилин спілкування мені стає нудно. Вага, груди і талія йдуть на другий план, коли я бачу блискучий інтелект", – заявив Хіменес-Браво.