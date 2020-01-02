Екзотичне свято: в якій країні Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко зустріли Новий рік

Телеведучі Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко вперше відсвяткували Новий рік як подружжя. У мережі пара опублікувала спільне фото із екзотичного Сінгапуру, де знаменитості й зустріли 2020-ий.

Як відомо, ведучий популярної програми "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров знімає новий сезон проєкту. Тому знаменитий українець вирушив у чергову екзотичну експедицію, під час якої намагатиметься пізнати культуру і традиції інших держав. Однак на Новий рік Дмитро Комаров вирішив зробити паузу в зйомках та провести час з коханою дружиною Олександрою Кучеренко.

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Телеведучий запросив красуню до Сінгапуру. Саме ця екзотична країна оптимально підійшла парі для зустрічі. Проте українських традицій Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко вирішили не порушувати: із собою зірка привезла всі інгредієнти на олів'є та просто посеред пляжу приготувала для коханого святковий салат.

Новий рік без олів'є – не Новий рік. Так вирішила Саша і привезла всі інгредієнти для нашої головної святкової страви. Тільки яйця і куряча грудка були місцевими, сінгапурськими, решта – українські. Тому проводжали 2019-ий на пляжі в Азії,

– написав Дмитро Комаров, додавши до допису відео і фото.

Водночас Олександра Кучеренко не стримувала емоцій від мандрівки. Це перший Новий рік, який вона зустріла у статусі дружини, тому й ретельно підготувалась до свята. Окрім цього, це дебютний візит телезірки до Сінгапуру, про що вона відверто зізналась у дописі.

Вперше зустрічаю Новий рік з чоловіком Дмитром Комаровим, вперше в Сінгапурі і вперше нарізаю олів'є просто на пляжі. Друзі, з прийдешнім 2020-им вас! Зустрічайте його з найулюбленішими, близькими і дорогими! Щастя, радості, успіхів і неймовірних емоцій в новому році! Нехай усі мрії збуваються,

– написала Олександра Кучеренко.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко таємно одружились у травні 2019 року. Скромну церемонію провели в Ізраїлі в час, коли там відбувалось Євробачення. Тому поїздка ведучих не привернула увагу журналістів, а весілля пройшло у цілковитій таємності. Тільки всередині червня Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко заявили, що узаконили свої стосунки.

В інтерв'ю володарка титулу "Міс Україна 2016" розповіла, що підтримує свого чоловіка у всьому та з розумінням ставиться до його експедицій, які тривають кілька місяців. За словами Олександри Кучеренко, вони з коханим постійно перебувають на зв'язку, відтак відстань не так сильно відчувається. Окрім цього, попередню мандрівку Дмитро Комаров розділив на дві частини, щоб мати вільний час для зустрічі з коханою.