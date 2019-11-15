Еластична стрічка для грудей: Кім Кардашян доповнила колекцію бренду білизни Skims

Світська левиця не перестає дивувати прихильників своїх колекцій новими аксесуарами. Кім Кардашян запустила продаж лінійки скотчу для підтримки грудей. Його зірка часто використовувала для своїх ефектних образів на червоних доріжках. Тепер клейка стрічка доступна кожному у трьох відтінках.

Американська телезірка надшвидкими темпами продовжує розвивати продукцію власних брендів. Спочатку стартувала її б'юті-лінійка KKW Beauty. Після її успішного релізу Кім Кардашян влітку цього року запустила серію корегуючої білизни Skims. Ця білизна підійде під будь-який тип фігури та колір шкіри.

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Тепер винахідниця Кім Кардашян запатентувала власний скотч для грудей бренду Skims. Саме він допоміг зірці створити звабливе декольте у 2007 році. Тоді вона зазнавала справжніх мук під час його використання: зняття клейкої стрічки супроводжувалося болем та шкодило шкірі навколо грудей. Саме тому, для всіх любительниць спокусливих образів, Кім створила цілком безпечний еластичний скотч, який не залишає після себе жодних слідів.

Кім Кардашян створила клейку стрічку та спеціальні наклейки для маскування сосків трьох кольорів, що пасуватимуть жінкам по всьому світові. Вона самостійно продемонструвала, як варто використовувати новий продукт. Всю технологію Кім розкрила у відео на інстаграм-сторінці.

Як зазначають розробники, стрічка тримається до 12 годин. Крім того, вона водонепроникна та не пропускає піт. Придбати ці аксесуари від Кім можна на офіційному сайті Skims. Вартість стрічки – 36 доларів, а набір з п'яти пар наклейок обійдеться у 12 доларів.

Пишногруда Кім Кардашян любить дивувати відвертими декольте. Саме тому вона використовує скотч для підтримки грудей замість бюстгальтера.

Добірка образів Кім Кардашян зі спокусливим декольте / Instagram /@kimkardashian