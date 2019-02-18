Елегантна Меган Фокс приголомшила стрункою фігурою на премії в Лос-Анджелесі: фото
32-річна американська актриса Меган Фокс, яка ретельно приховує подробиці з особистого життя і обережно спілкується з будь-якими журналістами, завітала на щорічну церемонію Cinema Audio Society в Лос-Анджелесі.
Для виходу на червону доріжку Меган одягнула розкішну чорну сукню з розрізами в обрасті талії. Свій звабливий образ зірка "Трансформерів" доповнила босоніжками на підборах.
Читайте також: Піджак на голе тіло: Меган Фокс вразила блискучим виходом
Завершили образ хвилясте акуратно укладене волосся і насичений вечірній макіяж з акцентом на темно-вишневі губи.
Меган Фокс / Getty Images
Меган Фокс / Getty Images
Меган Фокс / Getty Images
Після червоної доріжки Меган разом зі звукорежисером Ганною Белмер оголосила переможця в номінації "Найкращий звук в ігровому фільмі", яким став фільм "Богемна рапсодія".
Меган Фокс / Getty Images
Вибір редакції
-
Шарліз Терон вперше прокоментувала чутки про роман з Бредом Піттомсьогодні , 10:16
-
Голос країни 9 сезон 5 випуск: легендарні хіти у виконанні учасників та кумедні жарти Потапа17 лютого , 23:32
-
Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі17 лютого , 13:49