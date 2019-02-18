Елегантна Меган Фокс приголомшила стрункою фігурою на премії в Лос-Анджелесі: фото

32-річна американська актриса Меган Фокс, яка ретельно приховує подробиці з особистого життя і обережно спілкується з будь-якими журналістами, завітала на щорічну церемонію Cinema Audio Society в Лос-Анджелесі.

Для виходу на червону доріжку Меган одягнула розкішну чорну сукню з розрізами в обрасті талії. Свій звабливий образ зірка "Трансформерів" доповнила босоніжками на підборах. Читайте також: Піджак на голе тіло: Меган Фокс вразила блискучим виходом Завершили образ хвилясте акуратно укладене волосся і насичений вечірній макіяж з акцентом на темно-вишневі губи.

Меган Фокс / Getty Images

Меган Фокс / Getty Images

Меган Фокс / Getty Images Після червоної доріжки Меган разом зі звукорежисером Ганною Белмер оголосила переможця в номінації "Найкращий звук в ігровому фільмі", яким став фільм "Богемна рапсодія".

Меган Фокс / Getty Images