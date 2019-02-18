Елегантна Меган Фокс приголомшила стрункою фігурою на премії в Лос-Анджелесі: фото

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Меган Фокс
Меган Фокс / www.gettyimages.com

32-річна американська актриса Меган Фокс, яка ретельно приховує подробиці з особистого життя і обережно спілкується з будь-якими журналістами, завітала на щорічну церемонію Cinema Audio Society в Лос-Анджелесі.

Для виходу на червону доріжку Меган одягнула розкішну чорну сукню з розрізами в обрасті талії. Свій звабливий образ зірка "Трансформерів" доповнила босоніжками на підборах.

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Завершили образ хвилясте акуратно укладене волосся і насичений вечірній макіяж з акцентом на темно-вишневі губи.

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

Після червоної доріжки Меган разом зі звукорежисером Ганною Белмер оголосила переможця в номінації "Найкращий звук в ігровому фільмі", яким став фільм "Богемна рапсодія". 

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Меган Фокс
Джерело: LifeStyle 24
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