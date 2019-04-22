Елегантна сукня з ніжними квітами від Carolina Herrera: як Меланія Трамп святкувала Великдень

Напередодні, 21 квітня, католицький світ відзначав Великдень. Так, світлинами з святкування традиційно поділилася перша леді США Меланія Трамп. Дружина Дональда Трампа з'явилася перед папараці в елегантій сукні від люксового американського бренду.

З приходом весни Меланія Трамп частіше почала віддавати перевагу ніжним сукням та квітковим принтам. Так, за кілька днів до Великодня перша леді США обрала для подорожі у власний маєток в Мар-а-Лаго світле вбрання, поверх якого накинула пальто з візерунком темних квітів. А на сам Великдень одягнула елегантну і водночас ніжну сукню.

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Плаття на короткому рукаві та з пишною спідницею від американської дизайнерки Carolina Herrera підкреслило струнку талію Меланії Трамп та її шоколадну засмагу, а пастельні відтінки лише додали ніжності та виглядали дуже доречно у таке велике християнське свято. Оскільки у день католицького Великодня сонце у Флориді було, як завжди, палючим, перша леді США одягнула темні сонцезахисні окуляри. А стильний святковий образ доповнили туфлі-човники лавандового кольору на високих підборах.



Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania