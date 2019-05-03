Елегантність та класика: Моніка Белуччі знялась для австралійського журналу INPRINT

Італійська модель і актриса Моніка Беллуччі випромінює справжню жіночу красу на шпальтах австралійського глянцю INPRINT. Незважаючи на простоту фотосесії, образ італійської актриси вийшов елегантним та вишуканим.

Для фотоісторії 54-річна актриса приміряла досить скромне вбрання. На обкладинці вона постала у водолазці чорного кольору та простих джинсах. На обличчі – мінімум макіяжу, розкішне темне волосся вільно спадає по плечах, на пальці сяє розкішний перстень Cartier. Також, в рамках фотосесії Моніка приміряла інші, не менше буденні речі: нюдові светри, бежеве пальто та світло-сірий костюм, передає The Daily Mail.

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Моніка Белуччі для INPRINT / Instagram / @inprint_magazine

Більш відвертим є фото, на якому зірка позує лежачи на ліжку з розстебнутими джинсами.



Моніка Белуччі для INPRINT / The Daily Mail

На світлинах Моніка Белучі виглядає щасливою та спокійною. Можливо, на це впливає її роман з 36-річним французьким художником Ніколя Лефевром, власником галереї у Парижі. У митця є дочка Анайя, якій шість років. У Моніки теж є діти – 14-річна Діва і 8-річна Леоні від шлюбу з Венсаном Касселем, але це не заважає 54-річній Моніці відвідувати світські заходи і мати стосунки з доволі молодим для неї чоловіком. Пара не приховує своїх почуттів і періодично потрапляє у поле зору папарацці.

Автор: Валерія Жадан