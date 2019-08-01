Елегантність у поєднанні з бохо: королева Ранія замилувала вбранням під час виходу

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Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

Представниця королівської крові Йорданії вкотре довела, що її відмінний смак тісно перетинається з трендами сезону. 48-річна Ранія лаконічно доповнила елегантний образ цікавими деталями і підкреслила свої переваги.

Стиль жінок монарших сімей завжди відрізнявся надзвичайною елегантністю, яка поєднувалася з сучасними, трендовими деталями. Що не менш важливо, їхні образи повинні доповнювати їх і підкреслювати їхні переваги фігури. Королева Йорданії Ранія сміливо може давати уроки бездоганного стилю або ж влаштовувати майстер-класи, де розповідатиме, яким повинен бути базовий гардероб.

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Йорданська ікона стилю часто публікує на своїй сторінці в Instagram так звані фотозвіти з подій чи заходів, які вона відвідує. Так, днями дружина Абдалли ІІ замилувала мережу стильним фото у незвичайній блузі. Перед вбрання був білим, а зад – бежевим і видовженим. Аби доповнити образ і додати йому ефектності королева Ранія зафіксувала на талію широкий корсетний пояс, тим самим підкресливши свою тендітність. А на її плечі виднілася ручка від сумки, яка була декорована вишивкою у стилі бохо.

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ранія, королева Йорданії Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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