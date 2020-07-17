Іспанська королева Летиція разом із чоловіком Філіпом та доньками побували на пам'ятному заході. Там Її Величність показала суворий класичний аутфіт, який не залишився без уваги прихильників.

Королівська сім'я Іспанії після послаблення карантину продовжує здійснювати публічні виходи. Летиція та Філіп у рамках свого туру відвідали декілька міст з метою підтримки економічної, соціальної і культурної діяльності після початку поширення коронавірусної хвороби. Тепер разом із дітьми вони з'явилися на пам'ятному заході в Мадриді.

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Вчора, 16 липня, на площі Пласа-де-ла-Арменія в Королівському палаці Мадрида відбулася цивільна церемонія пам'яті. Окрім членів королівської родини, на ній були присутні потерпілі і родичі жертв пандемії COVID-19, 400 представників громадських організацій, екстрених служб, влади та релігійних конфесій.

Серед представників влади на церемонії можна було побачити іспанський уряд, голів автономії Іспанії, представників ЄС, Ради Європи, НАТО, ВООЗ та ООН.

Король Філіп IV виголосив зворушливу промову, після чого відбулася хвилина мовчання.



Іспанська королівська сім'я на пам'ятному заході / Фото: Getty Images

Образ королеви Летиції

Її Величність під час кожного нового виходу демонструє вишукані вбрання та показує, що навіть у легких повсякденних речах будь-яка жінка може виглядати неперевершено. Для пам'ятного заходу 47-річна королева обрала елегантну сукню темно-синього кольору, яку поєднала із туфлями-човниками в тон аутфіту на підборах. Доповнила строгий look синім клатчем, який тримала у руці.

Волосся королева акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Завершила образ мінімалістичними сережками та захисною маскою чорного кольору.



Королева Летиція в елегантній синій сукні / Фото: Getty Images