Елегантний образ на літо: королева Іспанії Летиція виглядає розкішно в сукні Carolina Herrera

Іспанська королева Летиція кожним своїм виходом продовжує вражати армію шанувальників. Колишня журналістка вміє виглядати розкішно у будь-якому вбранні: від демократичних марок до люксових брендів.

У п'ятницю, 19 липня, Летиція мала офіційний вихід в офіційній іспанській королівській резиденції, палаці Сарсуела.

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Для заходу дружина короля Іспанії приміряла червоно-білу сукню довжини міді з колекції Carolina Herrerа з відкритими руками та декольте. Доповнили образ жінки бордові туфлі-човники на високих підборах від Lodi. Додамо, що ціни на взуття з цього магазину є досить демократичними.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images



Королева Іспанії Летиція на прийомі в палаці Сарсуела / Getty Images

Традиційно образ Летиції доповнили легка укладка волосся та природний макіяж з легким акцентом на очах та блиском для губ.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images



Деталі образу Летиції – бордове взуття / Getty Images