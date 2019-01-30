Елегантний стиль: новий вихід королеви Йорданії Ранії

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Королева Ранія і Абдалла ІІ
Королева Ранія і Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania

48-річна йорданська королева Ранія, яку вважають іконою стилю, вкотре приголомшила громадськість розкішним вбранням. Так, днями король Абдалла ІІ з дружиною стали гостями відкриття нової Академії вчителів імені Queen Rania Teacher Academy.

Нові фото з виходу Ранія опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Йорданський король Абдалла ІІ і Ранія оглянули будівлю нової академії і поспілкувалися з працівниками.

Для виходу королева Йорданії одягнула довгу білу сукню з чорними смугами і зробила акцент на стрункій талії за допомогою ремінця. Її образ завершили туфлі-човники на підборах темно-синього кольору і маленька сумка.

Ранія виглядала чудово з легким макіяжем і розпущеним волоссям.

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Королева Ранія і Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Королева Ранія і Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Абдалла ІІ і Королева Ранія / Instagram / @queenrania

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Абдалла ІІ і Королева Ранія / Twitter / @queenrania

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода Йорданія
Джерело: 24 канал
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