Елегантний стиль: новий вихід королеви Йорданії Ранії
48-річна йорданська королева Ранія, яку вважають іконою стилю, вкотре приголомшила громадськість розкішним вбранням. Так, днями король Абдалла ІІ з дружиною стали гостями відкриття нової Академії вчителів імені Queen Rania Teacher Academy.
Нові фото з виходу Ранія опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.
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Йорданський король Абдалла ІІ і Ранія оглянули будівлю нової академії і поспілкувалися з працівниками.
Для виходу королева Йорданії одягнула довгу білу сукню з чорними смугами і зробила акцент на стрункій талії за допомогою ремінця. Її образ завершили туфлі-човники на підборах темно-синього кольору і маленька сумка.
Ранія виглядала чудово з легким макіяжем і розпущеним волоссям.
Королева Ранія і Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania
Королева Ранія і Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania
Абдалла ІІ і Королева Ранія / Instagram / @queenrania
Абдалла ІІ і Королева Ранія / Twitter / @queenrania