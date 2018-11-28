Елегантний вихід: королева Йорданії підкорює Японію в етнічному вбранні

Дружина Абдалли ІІ відвідала Токіо та зустрілась із імператорською сім’єю Японії. Для візиту на схід королева Ранія обрала стильне вбрання та аксесуар від арабського дизайнера.

Монарша сім'я Йорданії зустрічалась із монархом Японії, прем’єр-міністром і його дружиною. Король Абдалла ІІ разом з дружиною часто роблять офіційні візити в інші країни, під час яких королева Ранія вдало демонструє свій відмінний смак.

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Для зустрічі із дружиною прем’єр-міністра Акіе Абе перша леді Йорданії обрала вишукане вбрання, яке складалось із чорної класичної блузи та декорованої вишивкою спідниці. Своїм виходом королева Ранія продемонструвала політичні наміри та спрямованість своєї країни.

На білій спідниці, яку одягнула перша леді, були етнічні візерунки чорного кольору та вертикальна червона смужка. Закріпили елегантний образ Ранії темна сумка, яку вона тримала в руці, та червоні туфлі-човники на підборах від Dior.



Королева Ранія і дружина прем'єр-міністра Японії / Instagram / @queenrania



Королева Ранія з чоловіком та сім'єю прем'єр-міністра Японії / Instagram / @rhcjo





Королева Ранія та король Абдалла ІІ у Японії / Instagram / @queenrania

Нагадаємо, нещодавно монарша сім’я Йорданії відвідала Лондон з нагоди вступу своєї дочки у Королівську військову академію. Для публічного виходу Ранія обрала біле пальто з червоною вишивкою. А для офіційної зустрічі у Йорданії дружина правителя країни обрала костюм від українського дизайнера.