Елегантно і просто: Дженніфер Лопес показала стильний зимовий образ

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Популярна американська зірка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний аутфіт під час прогулянки у Беверлі-Гіллз.

Про це пише видання Daily Mail. Для виходу Дженніфер одягнула світло-блакитне пальто від Max Mara, сірий светр і джинси.

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Образ співачки доповнили замшеві ботильйони і чорна сумка Hermes. Стильні сонцезахисні окуляри вигідно завершили аутфіт Лопес.

Як відомо, популярна артистка не боїться експериментувати з кольорами і також з брендами: Джей Ло вміло поєднує бюджетні та люксові продукти.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес /BACKGRID / Daily Mail

Дженніфер ЛопесДженніфер Лопес /BACKGRID / Daily Mail

Теги: Музика LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес
Джерело: Lifestyle
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