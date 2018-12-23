Елегантно і просто: Дженніфер Лопес показала стильний зимовий образ
Популярна американська зірка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний аутфіт під час прогулянки у Беверлі-Гіллз.
Про це пише видання Daily Mail. Для виходу Дженніфер одягнула світло-блакитне пальто від Max Mara, сірий светр і джинси.
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Образ співачки доповнили замшеві ботильйони і чорна сумка Hermes. Стильні сонцезахисні окуляри вигідно завершили аутфіт Лопес.
Як відомо, популярна артистка не боїться експериментувати з кольорами і також з брендами: Джей Ло вміло поєднує бюджетні та люксові продукти.
Дженніфер Лопес /BACKGRID / Daily Mail
Дженніфер Лопес /BACKGRID / Daily Mail
Джерело: Lifestyle
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