Елені Фурейра приголомшила фігурою у сексапільній сукні: фото

Представниця з Кіпру на Євробаченні-2018 Елені Фурейра стала однією з найспокусливіших співачок на сцені міжнародного музичного конкурсу та здобула шалену популярність. Зірка, за якою стежить один мільйон підписників, вражає своїх шанувальників новими образами.

Нові звабливі знімки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Фурейра з'явилася на музичній премії у Кіпрі Super Music Awards 2019, де отримала дві нагороди. Для виходу зірка приміряла дуже пікантну чорну сукню, яка частково оголила струнку фігуру Елені.

Плаття, у якому епатувала артистка, є з колекції місцевого бренду Natar Georgiou. Доповнили образ Фурейри чорні босоніжки на високих підборах та насичений макіяж з яскравим акцентом на очах.

Крім того, стилісти зробили співачці зачіску з ефектом вологого волосся, відтак зірка, як завжди, виглядала ефектно.

Додамо, виступ Елені Фурейри на сцені Євробаченні-2018 став одним з таких, який точно запам'ятали всі глядачі. Під пісню Fuego співачка виконала запальний танець в стилі Шакіри.

Дивіться виступ Елені Фурейри на Євробаченні-2018: відео