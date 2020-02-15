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Еліна Іващенко вразила емоційним виступом у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення: відео

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Еліна Іващенко / Instagram / @eurovision.ua

Українська виконавиця Еліна Іващенко, яка здобула популярність завдяки перемогам у шоу "Голос діти" та "Х-фактор", виступила у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 під номером 3.

Незважаючи на юний вік, Еліна Іващенко вже встигла підкорити головні сцени України. Вона здобувала перемогу у всіх вокальних конкурсах, в яких брала участь. У свої 18 років дівчина працює викладачем вокалу та ведучою на радіостанції "Наше Радіо". Сьогодні, 15 лютого, вся країна спостерігала за її виступом у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2020. 

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Еліна постала на сцені пісенного шоу в сірій сукні в підлогу. Особливого шарму додавали вставки червоного кольору. Співачка зібрала волосся в косу, залишивши лише два пасма, які ніжно спадали на плечі. На обличчі був ніжний макіяж, з акцентом на губах.

Еліна заспівала про важку жіночу долю і про те, що не можна закривати очі на насильство, яке є в житті жінок. Після виступу свої коментарі залишили судді Нацвідбору. Андрій Данилко зазначив, що потрібно співати про те, що особисто переживаєш. Також він додав, що Еліна, на його думку, гідна виступати у фіналі. Щодо співачки Тіни Кароль, то вона сказала, що у фіналі потрібен феноменальний голос, який є в Еліни. Проте, на її думку, треба змінити аранжування пісні. Тіна порадила Еліні обрати іншу сукню та замість фурнітури використовувати ручний мікрофон. Віталій Дроздов, який часто бере участь у пісенних конкурсах, зазначив, що він сподівається на те, що виступ Еліни на Євробаченні стане останнім у епосі її конкурсних виступах і початком великої сольної кар'єри. 

Еліна Іващенко – Get Up на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про Еліну Іващенко?Еліна Іващенко народилася 2002 року в місті Бровари Київської області України. Закінчила Броварську музичну школу і навчається у Київському інституті музики імені Р.М. Глієра. Вся країна дізналася про дівчину після її перемоги у телепроєкті "Голос.Діти". Тоді тренеркою дівчини стала Тіна Кароль. Пізніше вона здобула Гран-прі у "Чорноморських іграх". В грудні минулого року Еліна перемогла в шоу "Х-фактор" з піснею Квітки Цісик "Де ти там". Зараз дівчина викладає вокал та працює радіоведучою на "Наше Радіо".

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Автор: Христина Кобак
Теги: Євробачення Євробачення 2020 LifeStyle
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