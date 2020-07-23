Компанія Netflix майстерно підігріла цікавість кіноманів до 4 сезону серіалу "Еліта". У мережу злили перші кадри зі зйомок популярного проєкту.

Як повідомляє 24 канал, 2020 рік став для Netflix шалено успішним, адже в час самоізоляції на стрімінговій платформі масово переглядали рейтингові телепроєкти. Серед них – іспанський серіал "Еліта", який вже встигли переглянути тисячі кіноманів.

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Стрічка отримала велику популярність завдяки своєму сюжету, який захоплює з перших епізодів. У серіалі розповідається про найпрестижнішу школу Мадрида Лас Енсінас, в якій навчається майбутня еліта країни. Сюжет дещо схожий до популярного проєкту "Пліткарка", тому глядачі з цікавістю переглянули 3 сезони, які вже є в мережі.

Наразі ж до виходу готують 4 сезон серіалу. Сюжет стрічки тримають у строгій секретності, тому кіномани можуть тільки здогадуватись, які перипетії чекають на головних героїв. А щоб підігріти цікавість прихильників "Еліти", у мережу злили перші фото зі зйомок. Кадри стали своєрідним знайомством із 4 новими акторами серіалу:

Ману Ріасом

Карлою Діас

Дієго Мартіном

Мартіною Карідді.

Перші фото зі зйомок серіалу "Еліта 4" / Фото Instagram / @elitenetflix

Наразі невідомо, коли 4 сезон "Еліти" вийде на стрімінговій платформі. Про зйомки продовження серіалу оголосили ще весною 2020 року. Тоді всі головні актори проєкту записали відеозвернення, де заявили, що повернуться невдовзі у нових епізодах. Та через пандемію коронавірусу у ЗМІ припускають, що кіноманам варто чекати на цю прем'єру не раніше 2021 року.