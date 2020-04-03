ELLE Canada рекомендує тримати дистанцію: обкладинка глянцю вийшла без моделей

Коронавірус перевернув життя у різних сферах з ніг на голову. Видавці канадського ELLE розповіли, як одна ніч змінила усі їхні плани та чому черговий випуск журналу вийшов без моделей на обкладинці.

Відомі глянці долучаються до числа тих, хто закликає людей по всьому світу залишатися вдома та дотримуватися соціальної дистанції, яка може допомогти врятувати здоров'я та життя. Світ переживає час, коли найнадійнішим захистом безпеки є саме дім. Автори ELLE Canada презентували обкладинку травневого випуску та розповіли, як одна ніч змінила все.

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Вражаюче фото з'явилося на інстаграм-сторінці видання. Обкладинка знаменитого глянцю вийшла без моделей та з написом "Поодинці разом ми об'єдналися з надією". Редактори розповіли, що під час підготовки останніх сторінок травневого номеру, розпочався спалах коронавірусу і все вмить змінилося. За одну ніч світ перевернувся.

Команді ELLE довелося працювати вдома, проводити відеоконференції та робити невідворотні зміни в останні хвилини на відстані. У новому випуску редактори видання з різних країн світу розкажуть, як їм вдається боротися з пандемією.

Автори пропонують читачам відпочити від складної ситуації, яка склалася у світі, та прагнуть подарувати трішки натхнення. Для того, щоб прихильники журналу могли насолодитися новим випуском та при цьому не виходити з дому і не наражати себе на небезпеку, пропонують замовити травневий випуск до 6 квітня за посиланням на офіційній інстаграм-сторінці.

Зазначимо, станом на 3 квітня у світі зафіксували 1 074 290 випадків COVID-19. Хвороба забрала життя 56 989 людей. 226 063 пацієнтам вдалося одужати. Найбільше випадків коронавірусу підтвердили в США. Там за добу виявили майже 30 000 нових хворих і загальна кількість пацієнтів становить 265 506 осіб. Задля збереження здоров'я та життя – залишайтеся вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу