24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

ELLE Canada рекомендує тримати дистанцію: обкладинка глянцю вийшла без моделей

- Читать новость на русском
ELLE Canada / Instagram / @ellecanada

Коронавірус перевернув життя у різних сферах з ніг на голову. Видавці канадського ELLE розповіли, як одна ніч змінила усі їхні плани та чому черговий випуск журналу вийшов без моделей на обкладинці.

Відомі глянці долучаються до числа тих, хто закликає людей по всьому світу залишатися вдома та дотримуватися соціальної дистанції, яка може допомогти врятувати здоров'я та життя. Світ переживає час, коли найнадійнішим захистом безпеки є саме дім. Автори ELLE Canada презентували обкладинку травневого випуску та розповіли, як одна ніч змінила все.

Читайте також: Британський журнал Grazia розмістив на обкладинках лікарів, які боряться з коронавірусом

Вражаюче фото з'явилося на інстаграм-сторінці видання. Обкладинка знаменитого глянцю вийшла без моделей та з написом "Поодинці разом ми об'єдналися з надією". Редактори розповіли, що під час підготовки останніх сторінок травневого номеру, розпочався спалах коронавірусу і все вмить змінилося. За одну ніч світ перевернувся. 

Команді ELLE довелося працювати вдома, проводити відеоконференції та робити невідворотні зміни в останні хвилини на відстані. У новому випуску редактори видання з різних країн світу розкажуть, як їм вдається боротися з пандемією. 

Автори пропонують читачам відпочити від складної ситуації, яка склалася у світі, та прагнуть подарувати трішки натхнення. Для того, щоб прихильники журналу могли насолодитися новим випуском та при цьому не виходити з дому і не наражати себе на небезпеку, пропонують замовити травневий випуск до 6 квітня за посиланням на офіційній інстаграм-сторінці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Canada (@ellecanada)

Зазначимо, станом на 3 квітня у світі зафіксували 1 074 290 випадків COVID-19. Хвороба забрала життя 56 989 людей. 226 063 пацієнтам вдалося одужати. Найбільше випадків коронавірусу підтвердили в США. Там за добу виявили майже 30 000 нових хворих і загальна кількість пацієнтів становить 265 506 осіб. Задля збереження здоров'я та життя – залишайтеся вдома.

Коронавірус
Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Канада Стиль і мода
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:07 Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 3293
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 175631
сьогодні , 22:10 Новини про коронавірус 3 квітня: в Україні заборонили гуляти в парках і збиратися понад 2 людям
Новини України 25056
сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 312892
сьогодні , 18:00 Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
Food and Drinks 33951
сьогодні , 21:33 Дженніфер Еністон відмовляла Бреду Пітту в сексі впродовж 9 місяців, – ЗМІ
Новини шоу-бізнесу 1385
сьогодні , 14:50 Леся Нікітюк порадила 5 найкращих романтичних драм, які варто переглянути на карантині
Кіно 1368
сьогодні , 10:43 Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відео
Музика 2276
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова
сьогодні 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик

Новини
Більше новин
Залиште відгук