Еллен Дедженерес розважає знаменитостей телефонними дзвінками: відео

Американська телеведуча Еллен Дедженерес, як і всі знаменитості, перебуває вдома на карантині. Щоб хоч трохи розважитися самій і підбадьорити інших, вона вирішила телефонувати до своїх друзів та знайомих.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, десятки країн запровадили карантин, тож усім рекомендується не виходити з дому без особливих на це потреб, аби не наражати себе на небезпеку.

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Так, відома телеведуча "Шоу Еллен Дедженерес", вирішила не гаяти свій час, поки зйомки популярної програми тимчасово зупинилися, і почала телефонувати до усіх своїх знайомих. Розмови зі знаменитостями вона опублікувала у своєму інстаграмі.

Вперше телеведуча подзвонила до соліста гурту Maroon 5 Адама Левіна, 18 березня, у день його народження.

Згодом вона зателефонувала до своєї подруги Дженіфер Еністон. У розмові акторка розповіла, що вирішила провести карантин з користю і почала розбирати свій гардероб. Зірка серіалу "Друзі" порадила підписникам Дедженерес зайнятися очищенням своєї оселі і більше читати.

Вона також поцікавилася, як проводить свій карантин Елен і чи склала уже свій величезний пазл, про який попередньо їй розповідала.

Не оминула увагою телеведуча і ще одну популярну зірку серіалу "Друзі" Кортні Кокс. Акторка разом зі своєю дочкою влаштували для телеведучої маленький концерт. Кортні грала на піаніно, а її донька співала.

Еллен Дедженерес також подзвонила до Джессіки Білл та Джастіна Тімберлейка, Кевіна Харта, Джона Леджента і Кріссі Тейген.

Нещодавно телеведуча навіть здійснила дзвінок до першої леді США Мішель Обами. У розмові, дружина 44-го президента США Барака Обами зазначила, що вони намагаються структурувати свої дні. Їхні дочки 18-річна Саша та 21-річна Малія проходять онлайн-уроки у коледжі.

"Це не схоже на жоден інший час в історії, особливо для наших дітей, які так звикли постійно бути зайнятими і стимульованими. Я співчуваю всім людям, які постраждають через те, що станеться з економікою. Ми повинні підтримати цих людей, коли карантин закінчиться, вони подивляться на те, що залишилося від їхнього бізнесу і життя", – заявила Мішель Обама.