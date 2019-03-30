Еллен Дедженерес та її дружина Порша продають маєток у Беверлі-Гіллз за 18 мільйонів доларів

Знаменита американська телеведуча та актриса вирішила продати свій особняк у Беверлі-Гіллз. Еллен Дедженерес оцінила власну нерухомість, яка розташована в одному з найдорожчих та престижніших районів міста, у 18 мільйонів доларів.

Про те, що комедіантка і володарка премії Греммі за свій проект "Шоу Елен Дедженерес" продає свій розкішний будинок повідомляє видання Variety.

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61-річна Еллен придбала нерухомість влітку 2018 року за 15 мільйонів доларів, а наприкінці березня виставила на продаж, додавши до вартості ще три мільйони.

В особняку площею 473 квадратних метри розмістилося 5 спалень і 4 ванних кімнати. З кожної кімнати є окремий вихід на приватну терасу. А з загальної веранди відкривається красивий панорамний вид. З архітектурним оздобленням у будинку та на території нещодавно плідно попрацював знаменитий архітектор Джоном Елгін Вулф.

У маєтку, який будувався у 1962 році, Еллен Дедженерес зробила капітальний ремонт, тому що він потребував реконструкції, аби бути більш пристосованим до сучасного життя.



Будинок Еллен Дедженерес / Variety



Будинок Еллен Дедженерес / Variety



Будинок Еллен Дедженерес / Variety



Будинок Еллен Дедженерес / Variety



Будинок Еллен Дедженерес / Variety