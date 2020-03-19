Еллен Дедженерес запустила блог на карантині: як розважитися під час самоізоляції

Карантин не оминув навіть провідних зірок сучасності, які були змушені змінити звичний щільний графік на дозвілля вдома. Так, власним прикладом американська телеведуча Еллен Дедженерес показала, що нудьзі можуть піддаватися й знаменитості. Вона записала серію дотепних роликів з порадами.

62-річна акторка та комедіантка завжди славилася своїм неординарним почуттям гумору. Зірка вирішила долати паніку не натхненними зверненнями, а жартами. На сторінках свого інстаграму Еллен Дедженерес публікує ролики, у яких демонструє, як триває її карантин.

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Так, ведуча не приховує, що їй також сумно вдома і у час нудьги вона одразу згадала про картину з 400 пазлів. "Мені нудно! І я впевнена, що зараз всім нудно... Ці пазли повинні розважити мене щонайменше на годину. Я не збирала їх вже дуже довгий час, але думаю, це не буде складно", – анонсувала своє заняття зірка.

Проте спочатку вона не дорахувала одного пазла, а згодом помітила важливу деталь під столом. Розклавши всі пазли знову, Еллен зрозуміла, що її стіл занадто малий для такої великої картини.

Хочу запитати того, хто нам це подарував: у кого взагалі є такий великий стіл? Ні, я не буду збирати це. Я ж ще сповна розуму,

– наголосила акторка.

Згодом зірка показала, що спробувала розважитися на біговій доріжці, переглядаючи випуски власної програми "Шоу Елен Дедженерес". Далі вона намагається демонструвати фокуси з картами, проте це заняття вдається їй не краще, ніж пазли. Серед інших занять Еллен Дедженерес – розмови з зірковими друзями. Вона зателефонувала Джастіну Тімберлейку з Джессікою Біл та подружжю Джона Лендженда та Кріссі Тейген. Всі знаменитості відповідали, що теж нудьгують на карантині.

На ініціативу ведучої відреагували чимало інших медійних особистостей, які оцінили її актуальні жарти. Судячи з усього, блог здобуде шалену популярність, адже кількість переглядів певних роликів перевалила за 9 мільйонів.