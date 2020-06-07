Легендарний британський рок-музикант Елтон Джон вирішив допомогти своїй колишній нареченій після 50 років розриву стосунків. Він оплатив їй лікування та реабілітацію.

Екскохана популярного Елтона Джона Лінда Геннон попросила допомоги у нього. Закохані розійшлися 50 років тому, проте чоловік все-таки продемонстрував свою щедрість та виконав прохання жінки. Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також Співачка Софі Елліс-Бекстор потрапила до лікарні з травмами голови та руки: моторошне фото

Чому Лінда Геннон просила допомоги в Елтона Джона?

У матеріалі видання йдеться про те, що у Лінди почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Жінці необхідна термінова операція на коліні та реабілітація, яка триватиме протягом п'яти тижнів. Відомо, що через пандемію коронавірусу багато людей втратили роботу. До їх числа належить і колишня обраниця Елтона Джона. Тому вона повідомила лікарям, що не може припинити працювати, оскільки залишилася без грошей.

Жінка не знайшла іншого варіанту, окрім того, щоб звернутися за допомогою до колишнього коханого. Вона написала йому кілька листів, у яких пригадала спільні моменти, які знали лише вони двоє.



Екснаречена Елтона Джона Лінда Геннон / Фото: Getty Images

Реакція Елтона Джона на прохання екскоханої

Елтон одразу вирішив допомогти колишній нареченій. Він перерахував їй необхідні на операцію та реабілітацію кошти.

Коли він дізнався про ситуацію, то не роздумував ні секунди,

– повідомив інсайдер.

Що відомо про стосунки Елтона Джона та Лінди Геннон?

Елтон та Лінда познайомилися в нічному клубі в 1968 році. Тоді музиканту був 21 рік. Пара жила разом, а згодом оголосила про заручини. Весілля мало відбутися у 1979 році, але за декілька тижнів до нього Джон покинув свою обраницю. Вже в 1980-х роках стало відомо про нетрадиційну орієнтацію артиста.