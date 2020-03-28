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Елтон Джон, Біллі Айліш та Аліша Кіз: благодійний телеконцерт для боротьби з коронавірусом

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Елтон Джон, Біллі Айліш та Аліша Кіз влаштують телеконцерт / Фото: колаж LifeStyle 24

Знаменитий британський співак та композитор Елтон Джон, володарка Греммі Біллі Айліш, американська співачка Аліша Кіз та інші зірки організують спеціальний телеконцерт, щоб зібрати кошти на боротьбу з коронавірусом.

Зірки світового шоу-бізнесу жертвують мільйони доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Співаки підтримують прихильників у нелегкий час та організовують безкоштовні онлайн-виступи. Всесвітньо відомі артисти дадуть благодійний телеконцерт і усі зібрані кошти відправляться на протидію смертельній хворобі, яка вже встигла забрати життя десятків тисяч людей по всьому світу.

Виступ улббленців мільйонів, серед яких буде Елтон Джон, Біллі Айліш, Аліша Кіз та інші, транслюватимуть телеканали Fox та iHeartMedia. Про це повідомляє видання Associated Press.

Зазначається, що виконавці виступатимуть з дому, а концерт з'явиться на телеекранах за допомогою спеціального обладнання. Дійство відбудеться в понеділок, 30 березня, 03:00 за київським часом і триватиме приблизно годину.

До глядачів висловлють прохання зробити пожертву на рахунок фонду Feeding America and First Responders Children's Foundation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

Зазначимо, станом на 27 березня у світі зафіксували 597 304 випадки зараження коронавірусом, з яких 27 364 летальні. Вдалося одужати 132 490 людям. Найбільше підтверджених випадків у США – 104 661. На другому місці Італія. Там кількість хворих складає 86 498 осіб, а за останню добу зафіксували 919 смертей. при перших симптомах захворювання людей закликають звертатися до сімейного лікаря.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Біллі Айліш Елтон Джон Коронавірус COVID-19 LifeStyle Музика
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