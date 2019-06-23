Елтон Джон отримав почесну нагороду у Франції

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Елтон Джон
Елтон Джон / www.gettyimages.com

Французький президент Еммануель Макрон нагородив легендарного співака Елтон Джона орденом Почесного легіону – найвищою нагородою Франції.

Про це Елтон Джон розповів шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Співак опублікував фото з закритої церемонії вручення у Єлисейському палаці.

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"Як і музика, боротьба зі СНІДом була моєю пристрастю протягом багатьох років. І, як музика, ця боротьба щодня нагадує мені про надзвичайну силу людського духу. Саме цей чарівний людський дух я візьму з собою як нагороду ордену Почесного Легіону", – сказав з трибуни легендарний британський співак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

За словами президента Франції, Джон – це "ікона, яка знає, як подавати приклад". Нагорода пов'язана не лише з творчістю музиканта, але і з його діяльністю по боротьбі зі СНІДом. Макрон згадав, що фонд Елтона Джона за час свого існування з 1992 року зібрав понад 450 мільйонів євро для допомоги людям.

 

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Теги: LifeStyle Елтон Джон Музика Новини Франції Еммануель Макрон
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