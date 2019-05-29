Елтон Джон розповів, що не хотів прибирати з фільму "Рокетмен" секс-сцени і кадри з наркотиками

Незабаром на великий екран вийде біографічна стрічка про знаменитого британського рок-музиканта, який підкорив весь світ. В одному з інтерв’ю сер Елтон Джон розповів, які картини категорично не хотів прибирати з фільму.

Біографічну картину "Рокетмен" представили на Каннському кінофестивалі, який днями завершив приймати гостей на червоній доріжці. Шанувальники з нетерпінням чекають прем'єри фільму, аби дізнатися ще більше цікавих деталей про свого кумира. Однак, як зізнався Елтон Джон для видання The Guardian, не всі сцени, які він хотів би бачити у стрічці, потрапили до основного сюжету.

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За його словами, зі сценарію фільму про його історію успіху та життєвий шлях прибрали сцени, які він категорично не хотів вирізати. Елтон Джон розповів, що творці проекту таким чином хотіли підвищити рейтинг картини, дозволивши глядачам 13+ років відвідати прем'єру. Проте рок-музикант зазначає, що виступав проти такого рішення, оскільки воно буде перечити дійсним фактам.

Я не жив життя, якому можна привласнити рейтинг 13+. Я не хотів, щоб картина була наповнена наркотиками nf сексом, але всі знають, що у мене було багато і того, і іншого в 70-х і 80-х роках. Не було особливого сенсу робити фільм, в якому я після концерту спокійно повертаюся в готельний номер зі склянкою теплого молока і Біблією,

– відверто заявив Елтон Джон.