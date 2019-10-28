Елтон Джон скасував концерт через проблеми зі здоров'ям

Кілька днів тому в Елтона Джона повинен був відбутися феєричний концерт у Індіанополісі, США, але 72-річна зірка скасував свій виступ за станом здоров'я.

У день свого концерту поп-співак написав пост у твіттері, де повідомив про відміну свого шоу.

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Я ненавиджу підводити своїх фанатів, і тепер перед ними в боргу: мушу представити своє шоу якнайкраще, однак зараз це просто неможливо,

– повідомив 72-річний Елтон.

To my dear fans in Indianapolis,



It is with the heaviest heart that I'm forced to deliver the news that I am extremely unwell and therefore unable to perform at @TheFieldhouse tonight. pic.twitter.com/9EQPg2qPPB — Elton John (@eltonofficial) October 26, 2019

Відомо, що в Елтона Джона наразі серйозні проблеми зі здоров'ям. Але що саме сталося, поки невідомо. Хоча здогадок у заголовках провідних таблоїдів достатньо. У коментарях в твіттер шанувальники бажають легендарному музиканту швидкого одужання та міцного здоров'я.

Організатори концерту поки заспокоюють фанатів та вже анонсували, що концерт все ж відбудеться: орієнтовна дата – 26 березня 2020 року. Проте, чи будуть дійсні попередні квитки, поки не уточнюють.

Дата концерту призначена на березень 2020 року, і я обіцяю, що представлю шоу, на яке ви заслуговуєте. Велика подяка за вагу підтримку і розуміння,

– додав Елтон Джон у твіттері.

Що відомо про здоров'я Елтона Джона?Наприкінці листопада 2018 року Елтон Джон скасував масштабний концерт у Флориді через інфекційне захворювання вух. Однак пообіцяв повернутися і заспівати для шанувальників так, ніби нічого не було. Проте через чотири місяці після сумної звістки 72-річний співак знову повідомив про проблеми зі здоров'ям. Востаннє сумними новинами про погане самопочуття музикант ділився у квітні цього року. Тоді він опинився в інвалідному візку, але не пояснив, що саме з ним трапилось.