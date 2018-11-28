Елтон Джон скасував концерт у Флориді вже після того, як він розпочався: деталі

Відомий британський рок-музикант Сер Елтон Джон відмінив свій концерт в Орландо через 20 хвилин після того, як він повинен був початись. Співак досі лікує інфекційне захворювання вух, яке поки що побороти не вдається.

Про те, що Елтон Джон скасував свої концерти в Орландо, що повиненні були відбутись у вівторок, 27 листопада, і в Тампі в середу, 28 листопада, повідомляє видання Mirror.

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Британський музикант планував показати велике шоу американським шанувальникам, однак через хворобу був змушений відмінити концерт за 20 хвилин після того, як він розпочався. На своїй сторінці в Instagram співак вибачився перед прихильниками та пообіцяв повернутись незабаром.

Я глибоко співчуваю усім, хто чекав вчора на шоу в Орландо й Тампі. Я приймав курс антибіотиків і мав надію, що це допоможе очистити інфекцію вчасно. Я відпочину декілька днів, щоб повністю позбутись від інфекції, а обидва шоу будуть перенесені на найкоротший термін. Я обіцяю, що повернуся до вас. Вибачте за незручності та дякую за підтримку,

– прокоментував своє фото Елтон Джон.

Нагадаємо, що про хворобу Елтона Джона стало відомо у квітні 2017 року. Він захворів на небезпечну інфекцію під час туру Південною Африкою. Його терміново госпіталізували у Великобританію. А в січні 2018 співак вирішив повідомити про свій намір назавжди покинути сцену після світового турне, яке повинно було закінчитись 1 липня 2018 року.