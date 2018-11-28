Елтон Джон скасував концерт у Флориді вже після того, як він розпочався: деталі

856
Елтон Джон
Елтон Джон / Instagram/ @eltonjohn

Відомий британський рок-музикант Сер Елтон Джон відмінив свій концерт в Орландо через 20 хвилин після того, як він повинен був початись. Співак досі лікує інфекційне захворювання вух, яке поки що побороти не вдається.

Про те, що Елтон Джон скасував свої концерти в Орландо, що повиненні були відбутись у вівторок, 27 листопада, і в Тампі в середу, 28 листопада, повідомляє видання Mirror

Читайте також: "Робив вигляд, що нічого не відбувається": Елтон Джон розповів про останні дні хворого Мерк'юрі

Британський музикант планував показати велике шоу американським шанувальникам, однак через хворобу був змушений відмінити концерт за 20 хвилин після того, як він розпочався. На своїй сторінці в Instagram співак вибачився перед прихильниками та пообіцяв повернутись незабаром.

Я глибоко співчуваю усім, хто чекав вчора на шоу в Орландо й Тампі. Я приймав курс антибіотиків і мав надію, що це допоможе очистити інфекцію вчасно. Я відпочину декілька днів, щоб повністю позбутись від інфекції, а обидва шоу будуть перенесені на найкоротший термін. Я обіцяю, що повернуся до вас. Вибачте за незручності та дякую за підтримку,
– прокоментував своє фото Елтон Джон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

Нагадаємо, що про хворобу Елтона Джона стало відомо у квітні 2017 року. Він захворів на небезпечну інфекцію під час туру Південною Африкою. Його терміново госпіталізували у Великобританію. А в січні 2018 співак вирішив повідомити про свій намір назавжди покинути сцену після світового турне, яке повинно було закінчитись 1 липня 2018 року.

Теги: Новини культури LifeStyle Елтон Джон Музика
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
сьогодні 14:00 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 288
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
сьогодні 11:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1945
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 5262
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
549
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2090
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1617
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук