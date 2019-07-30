Елтон Джон відзначає 29 років з дня, коли він вилікувався від алкогольної залежності

Легендарний музикант Елтон Джон розповів про свою нагороду від Спільноти анонімних алкоголіків, до якої артист звернувся за допомогою 29 років тому.

Про це Елтон Джон розповів у своєму мікроблозі в Twitter. За його словами, колись він був повністю зломленим через алкоголь.

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Музикант заявив, що щасливий через те, що зміг визнати 29 років тому свою алкогольну залежність та звернутися за допомогою. Нагорода дісталася Елтону Джону від Спільноти анонімних алкоголіків, яка врятувала виконавця.

В цей день 29 років тому я був розбитою людиною. Але нарешті я знайшов у собі сміливість сказати 3 слова, які змінили моє життя: "Мені потрібна допомога". Дякую всім самовідданим людям, які допомогли мені в моїй подорожі до тверезості. Я навіки вдячний,

– заявив музикант.

29 years ago today, I was a broken man.



I finally summoned up the courage to say 3 words that would change my life: “I need help”. Thank you to all the selfless people who have helped me on my journey through sobriety.



I am eternally grateful.



Elton xo pic.twitter.com/VlQ0IfpIFH — Elton John (@eltonofficial) 29 липня 2019 р.

До слова, раніше президент Франції Еммануель Макрон нагородив легендарного співака Елтон Джона орденом Почесного легіону.

Як і музика, боротьба зі СНІДом була моєю пристрастю протягом багатьох років. І, як музика, ця боротьба щодня нагадує мені про надзвичайну силу людського духу. Саме цей чарівний людський дух я візьму з собою як нагороду ордену Почесного Легіону,

– наголосив виконавець.