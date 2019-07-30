Елтон Джон відзначає 29 років з дня, коли він вилікувався від алкогольної залежності

336 Читать новость на русском
Елтон Джон
Елтон Джон / www.gettyimages.com

Легендарний музикант Елтон Джон розповів про свою нагороду від Спільноти анонімних алкоголіків, до якої артист звернувся за допомогою 29 років тому.

Про це Елтон Джон розповів у своєму мікроблозі в Twitter. За його словами, колись він був повністю зломленим через алкоголь.

Читайте також: Це лицемірство, – Елтон Джон звернувся до Путіна щодо ставлення до представників ЛГБТ-спільноти

Музикант заявив, що щасливий через те, що зміг визнати 29 років тому свою алкогольну залежність та звернутися за допомогою. Нагорода дісталася Елтону Джону від Спільноти анонімних алкоголіків, яка врятувала виконавця.

В цей день 29 років тому я був розбитою людиною. Але нарешті я знайшов у собі сміливість сказати 3 слова, які змінили моє життя: "Мені потрібна допомога". Дякую всім самовідданим людям, які допомогли мені в моїй подорожі до тверезості. Я навіки вдячний,
– заявив музикант.

До слова, раніше президент Франції Еммануель Макрон нагородив легендарного співака Елтон Джона орденом Почесного легіону. 

Як і музика, боротьба зі СНІДом була моєю пристрастю протягом багатьох років. І, як музика, ця боротьба щодня нагадує мені про надзвичайну силу людського духу. Саме цей чарівний людський дух я візьму з собою як нагороду ордену Почесного Легіону,
– наголосив виконавець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

 

blog_ava
Як правильно варити кукурудзу: корисні поради
сьогодні
29614
Теги: LifeStyle Елтон Джон Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
29 липня 11:05 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
7137
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
28 липня 18:25 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
14451
4 найкращих серіали для перегляду влітку
28 липня 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
3947
Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
27 липня 11:30 Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
Юлія Турелик 2165
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
490
Новини
Більше новин
Залиште відгук