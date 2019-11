Елтон Джон врятував Емінема від передозування знеболювальним: деталі

У своїй книзі відомий репер Емінем розповів, що звернувся по допомогу до британського музиканта Елтона Джона. На той момент попкороль вже майже 30 років не вживав наркотичні речовини.

В автобіографічній книжці "Не боюся: Еволюція Емінема" американський репер поділився досить несподіваною історією зі свого життя. Виконавець ледь не помер від передозування знеболювальними, і за допомогою звернувся до британського музиканта Елтона Джона.

Емінем та Елтон Джон під час спільного виступу на Греммі / Getty Images

Стало відомо, що 2007 року Емінем був госпіталізований у вкрай важкому стані через передозування сильнодіючим знеболювальним "Вікодин". Зазначають, що він "прийняв дозу, яка дорівнювала чотирьом пакетам героїну".

Після двох випадків рецидиву під час лікування залежності він вирішив звернутися за допомогою до Елтона Джона, який поборов наркотичну залежність. Свого часу Емінем різко висловився проти гомосексуальних меншин, але це не завадило Елтону Джону допомогти реперу.

Будучи колегою та суперзіркою з тверезістю майже 30 років, Елтон Джон був ідеальним наставником, щоб допомогти йому,

– зазначається в книзі.

Тоді артисти щотижня спілкувалися один з одним і в результаті стали близькими друзями, якими є і дотепер.

Емінем неодноразово згадував "Вікодин" в своїх треках. Зокрема, про лікарський препарат йдеться в композиціях Deja Vu, Old Time's Sake, Kill You і Going Through Changes.

"Стосунки" Емінена з наркотиками

Репер Емінем не зрозумів, коли у нього розвинулася залежність від препаратів. Він починав своє захоплення наркотиками зі знеболюючих і снодійних препаратів – вони допомагали йому заспокоїтися і заснути після виснажливих зйомок фільму "Восьма миля".

Я підсів на наркотики, коли моя кар'єра різко пішла вгору. У міру того, як концерти набирали обертів, а закулісні вечірки ставали все більш бурхливими, на них почали з'являтися наркотики. Спочатку це було просто прикольно – в то час я ще міг зупинитися,

– відверто зізнавався співак.

В результаті в 2005 році репер змушений був скасувати всі свої виступи, а після передозування, яке ледь не закінчилося смертю, він потрапив на лікування в реабілітаційну клініку. Емінем довгий час знаходився під наглядом лікаря-нарколога.

Аби побороти залежність Емінем почав займатися спотром та спілкуватися з тими, кому вдалося відмовитися від наркотиків.

Я почав бігати як маніяк. 30 кілометрів на день, кожен день. Просто поміняв одну залежність на іншу,

– розповідав Емінем.