Елтон Джон заступився за Меган Маркл та розповів, хто насправді оплатив її відпочинок у Ніцці

Британський виконавець Елтон Джон, який є близьким другом королівської сім’ї та, зокрема, Меган Маркл, обурився щодо реакції суспільства на її відпочинок у Ніцці з чоловіком та малям.

У своєму Twitter він опублікував декілька дописів, в яких пояснив, що принц Гаррі, Меган Маркл та їхній кількамісячний син Арчі летіли приватним літаком, який оплатив він сам. А також він додав, що сім’я відпочивала у його будинку, яку він люб’язно надав їм на час відпустки.

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"Я глибоко засмучений сьогоднішніми спотвореними і зловмисними повідомленнями в пресі про перебування герцога і герцогині Сассекському в моєму будинку в Ніцці… Ми з Девідом (чоловік Елтона Джона – LifeStyle 24) хотіли, щоб молода сім'я провела вихідні в приватній обстановці, в цілковитій безпеці і спокої в нашому домі. Для того щоб забезпечити їм необхідний ступінь захисту, ми і надали їм приватний літак. Знаючи про те, як для принца Гаррі важлива турбота про навколишнє середовище, ми подбали, щоб їх політ був вуглецево-нейтральним", – йдеться в заяві.

72-річний артист додав, що матір принца Гаррі – принцеса Діана, була однією з його найближчих подруг, тому він відчуває "глибоке почуття обов'язку захистити Гаррі і його сім'ю від непотрібного втручання преси, яке у свій час сприяло і передчасній смерті його матері".

Я дуже поважаю і вітаю благодійну діяльність Гаррі і Меган і закликаю пресу припинити ці помилкові звинувачення на їхню адресу, які майже щодня з'являються в ЗМІ,

– підсумував він у своєму Twitter.

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z — Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019

Варто додати, що до нього приєдналась і відома американська ведуча Еллен Дедженерес, яка розповіла, що мала зустріч з герцогами Сассекськими, які їм видались неймовірно хорошими людьми.

Ми з Порше (дружина Дедженерес – LifeStyle 24) зустрілися з Меган і Гаррі в Англії, щоб поговорити з ними про їхню роботу зі збереження дикої природи. І вони були найбільш приземленими і милосердними людьми. Уявіть, що на вас нападають за все, що ви робите, в той час як ви просто намагаєтеся зробити світ кращим,

– поділилась Еллен.