Елтон Джон здивував глядачів театру раптовою появою у балетній пачці: фото та відео

Легендарний британський співак і музикант Елтон Джон вміє здивувати своїх прихильників ефектними імпровізаціями та яскравими костюмами. Однак днями артист перевершив всі очікування, з'явившись на сцені австралійського театру.

Як повідомляють представники театру в мережі, 72-річний Елтон Джон приєднався до постановки мюзиклу "Біллі Елліот". Музикант сам написав треки до вистави, тому його поява на сцені була дуже символічною. Однак ані глядачі, ані самі організатори постановки не здогадувались про візит співака.

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Легендарний британець вийшов до глядачів на фінальних хвилинах спектаклю, коли всі юні актори зібрались для прощання з глядачами. Елтон Джон з учасниками дитячого мюзиклу вклонився та помахав руками глядачам, викликавши овації в залі. Артист приміряв улюблений фіолетовий костюм та балетну пачку, що виглядало дуже кумедно.

Після курйозного сюрпризу Елтон Джон затримався у театрі Сіднею та поспілкувався з юними прихильниками. Представники мюзиклу оприлюднили серію фото та відео, не стримуючи своїх емоцій від зустрічі з легендою поп-музики.

Команда і акторський склад мюзиклу "Біллі Елліот" були дуже здивовані появою особливого гостя – сера Елтона Джона! Він приєднався до акторського складу на сцені, і глядачі зустріли його бурхливими оплесками!

– поділились представники театру.



Елтон Джон у Сіднеї / Instagram / @billyelliotaustralia



Елтон Джон підтримав дитячий театр / Instagram / @billyelliotaustralia



Елтон Джон з дітьми / Instagram / @billyelliotaustralia