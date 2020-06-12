Шведська модель Ельза Госк опублікувала спокусливий кадр оголивши сідниці. 31-річна манекенниця позувала у відвертому мереживному комплекті білизни бренду Victoria's Secret у власному будинку. Вишуканий образ доповнили голубі гортензії.

Спокуслива білявка доволі часто демонструє своє ідеальне тіло. Дівчина добре знається на стилі, вміє невимушено позувати та вражає своїх прихильників, як і стильними виходами, так і домашніми знімками. Її образи завжди вирізняються з-поміж інших знаменитостей оригінальністю та яскравістю.

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Аудиторія прихильників Ельзи Госк в інстаграмі завжди оцінює її відверті зйомки. Дівчина отримує безліч вподобань та схвальних відгуків. Один з останніх кадрів вже зібрав понад 300 тисяч лайків та сотні коментарів. Таку величезну кількість шанувальників манекенниця здобула завдяки Victoria's Secret.

Модель одягнула комплект мереживної білизни голубого кольору. Для вдалого кадру Ельза обрала білий фон та позувала із голубими гортензіями, які вдало поєдналися з новою колекцією розкішної білизни американського бренду Victoria's Secret.



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

На іншій світлині Госк звабливо опустила волосся на обличчя ставши на коліна на ліжку, припустивши джинси. Пікантна фотографія підчеркнула струнку фігуру манекенниці.



Манекенниця Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa