Навіть буденні знімки можуть бути сексуальними та провокаційними. Це довела шведська модель Ельза Госк, яка є однією із запальних "ангелів" Victoria's Secret.

На інстаграм-сторінці манекенниця поділилась новими світлинами, зробленими у її розкішному маєтку. Ельза Госк позувала на сходах у зеленому купальнику, що складався з ліфчика та бікіні. Модель обрала пляжне вбрання з колекції TropicOfC.

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Та не тільки сам образ шведської красуні був провокативним. Ельза Госк позувала, задерши світшот вверх, щоб всі прихильники могли помилуватись її стрункою фігурою та оголеними сідницями. Знімки викликали справжній ажіотаж, а тисячі прихильників білявки залишили коментарі під сексуальним дописом.



Ельза Госк оголила сідниці в бікіні / Фото Instagram / @hoskelsa



Сексуальні фото Ельзи Госк / Фото Instagram / @hoskelsa

Ймовірно, автором карантинних фото був бойфренд Ельзи Госк – бізнесмен Том Дейлі, з яким модель зустрічається з 2015 року. Чоловік отримує мільйонні прибутки завдяки своїй компанії District Vision, що випускає різні пристосування для бігу. Припускаємо, що Том Дейлі не проти таким сексуальним провокаціям від коханої, адже і сам інколи ділится такими знімками Ельзи.



Ельза Госк у блозі свого бойфренда / Фото Instagram / @tomtomdaly