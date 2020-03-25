Ельза Госк похизувалася стрункими ногами на пікантних фото
Знаменита шведська модель, "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк полюбляє радувати прихильників спокусливими кадрами. На чергових знімках вона продемонструвала струнку та привабливу фігуру.
31-річна Ельза Госк стала кумиром для мільйонів модниць з різних куточків світу. Всесвітньо відомі бренди прагнуть, щоб вона представляла їхні вбрання на модних показах, а глянці з радістю зображають її на своїх обкладинках. Ельза Госк знає, як виглядати неперевершено у будь-якому образі та завжди зачаровує своїми аутфітами.
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На особистій сторінці Ельзи в інстаграмі з'явились чергові пікантні фотографії. Красуня-блондинка продемонструвала довгі та стрункі ніжки. На обох кадрах вона позує у білій футболці з написом No problemo та трусах білого кольору. Таке відверте вбрання вона доповнила білими кросівками з кольоровими вставками.
Перше фото різнобарвне. "Ангел" позує на фоні коричневого шкіряного крісла. На обличчі в Ельзи ледь помітний макіяж, а біляве волосся розпущене та скуйовджене.
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa
Інший кадр чорно-білий. Тут Госк позує, лежачи на підлозі. Вона підняла футболку і показала, що під нею немає нижньої білизни.
Сексуальна Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa