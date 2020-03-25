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Ельза Госк похизувалася стрункими ногами на пікантних фото

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Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Знаменита шведська модель, "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк полюбляє радувати прихильників спокусливими кадрами. На чергових знімках вона продемонструвала струнку та привабливу фігуру.

31-річна Ельза Госк стала кумиром для мільйонів модниць з різних куточків світу. Всесвітньо відомі бренди прагнуть, щоб вона представляла їхні вбрання на модних показах, а глянці з радістю зображають її на своїх обкладинках. Ельза Госк знає, як виглядати неперевершено у будь-якому образі та завжди зачаровує своїми аутфітами.

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На особистій сторінці Ельзи в інстаграмі з'явились чергові пікантні фотографії. Красуня-блондинка продемонструвала довгі та стрункі ніжки. На обох кадрах вона позує у білій футболці з написом No problemo та трусах білого кольору. Таке відверте вбрання вона доповнила білими кросівками з кольоровими вставками. 

Перше фото різнобарвне. "Ангел" позує на фоні коричневого шкіряного крісла. На обличчі в Ельзи ледь помітний макіяж, а біляве волосся розпущене та скуйовджене. 


Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Інший кадр чорно-білий. Тут Госк позує, лежачи на підлозі. Вона підняла футболку і показала, що під нею немає нижньої білизни.


Сексуальна Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Ельза Госк Новини LifeStyle LifeStyle
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