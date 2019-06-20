Ельза Госк обирає чорно-білі купальники: модель похизувалася сексуальними кадрами з відпочинку

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Відома американська модель і одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк кілька днів поспіль тішить своїх фанатів яскравими і доволі пікантними знімками з відпочинку. 30-річна шведка обрала чорно-білі купальники "маст хевом" свого літа.

30-річна успішна модель Ельза Госк наповнює свою Instagram-сторінку яскравими, сонячними і водночас звабливими знімками з відпочинку. "Ангел" Victoria's Secret насолоджується червневим вікендом разом зі своїм бойфрендом, руки якого часто з'являються на фоні світлин. 

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Варто відзначити, що зіркова пара також публікує знімки ланчів, на яких є лише корисні продукти, за виключенням вина. Авжеж, відомій моделі потрібно підтримувати форму навіть на відпочинку. Саме завдяки витримці Ельза Госк може хизуватися гарячими фото та стрункою фігурою.

Ймовірно, саме бойфренд Ельза Госк є автором її звабливих знімків. Що цікаво, шведська модель опублікувала чимало фото з вікенду, на більшості з яких постала у купальниках чорно-білого забарвлення. На одному зі знімків вона позувала, стоячи на колінах на м'якому дивані у ресторані або готелі, а на іншому – сфотографувала лише свою тонку талію. Що цікаво, подібний знімок днями опублікувала також Розі Хантінгтон-Уайтлі.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Фігура Ельзи Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ельза Госк Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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