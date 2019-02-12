Ельза Госк одягнула вечірню сукню на голе тіло: гарячі фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram/ @hoskelsa

30-річна "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк підкорює шанувальників своїми стильними виходами, а також не забуває ділитися розкішними вбраннями для пізніх вечірок.

Нещодавно шведська модель, яка вже декілька років є "ангелом" одного з найпопулярніших білизняних шоу, показала, як вона виглядала у 15 років. На світлині, яка була зроблена 15 років тому, Ельза Госк вже підкорювала подіум Тижня Моди у Нью-Йорку. А сьогодні знаменитість за тиждень може відвідати декілька країн за тиждень, однак не забуває робити нові ефектні знімки і ділитися ними зі своїми прихильниками на сторінці в Instagram.

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Так, напередодні 30-річна Ельза Госк вкотре підкреслила свою стрункість, опублікувавши сексуальні фото з чергової світської вечірки. На захід модель обрала шовкову сукню тьмяно-бузкового відтінку на тонких бретельках. Красива вишивка додавала елегантності, а відкриті ключиці і плечі підкреслювати сексуальність її образу. Довершив образ шалик з такої є тканини, що й сукня, який Ельза Госк накидала на спину.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa
 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода Еротика Ельза Госк
Джерело: 24 канал
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