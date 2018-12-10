Ельза Госк опублікувала фото топлес: гарячий знімок (18+)

30-річна шведська модель Ельза Госк, яка є однією з найбільш популярних "ангелів" Victoria's Secret, часто оголює своє тіло перед фотокамерою. Для Ельзи Госк не складає труднощів зайвий раз похизуватись стрункою фігурою.

Новий сексуальний знімок популярна модель Victoria's Secret опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ельза Госк поділилась із своїми шанувальниками фотографією із відпочинку, однак геолокацію вона вирішила не зазначати.

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На світлині 30-річна модель позує перед дзеркалом у широких штанах з високою талією від Gucci, пояс яких вона закріпила коричневим ремнем. І якщо низ вбрання Ельза вибрала доволі стриманий, то з верхом вона вирішила ситуацію радикально. На моделі відсутнє будь-яке вбрання, яке могло б закрити її принади. Свій бюст 30-річна "ангел" прикрила лівою рукою, а правою тримала телефон. Можна помітити, що фото зроблене у ванній кімнаті й поза межами домівки Ельзи.

"Десь не вдома", – прокоментувала фото шведська модель.



Ельза Госк позує топлес / Instagram / @hoskelsa