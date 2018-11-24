Ельза Госк організувала дівочу вечірку у Мексиці: яскраві фото

Відомий ангел Victoria's Secret Ельза Госк поділилась знімком із відпочинку в стародавньому місті Мексики Тулум. На знімках модель зі своїми подругами в однакових купальниках та без свого коханого.

Нові фото Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 30-річна модель відпочивала в 3-зірковому готелі в стародавньому місті, яке зараз розташоване на території Мексики.

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На одній зі світлин Ельза разом зі своїми подругами стоять на одному коліні на березі моря. Дівчата нарядились в однакові купальники, які відрізняються лише кольорами. Ельза та одна з її приятельок одягнули окуляри, інші просто весело всміхаються, а на задньому фоні видніються красиві сутінки.



Ельза Госк з подругами на відпочинку в Мексиці / Instagram @hoskelsa

На другому фото до дівчат приєдналась ще одна їхня подруга. За традицією дівчата знову одягнули одинакові купальники, однак інших кольорів. Схоже вони запаслись різними відтінками купальних костюмів, на грудях яких є білий надпис "hoskinator".



Ельза Госк з подругами на відпочинку в Мексиці / Instagram @hoskelsa