Ельза Госк похизувалася довгими ногами і рельєфним пресом: сексуальне фото

1143 Читать новость на русском
Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Сексуальна "ангел" Victoria's Secret зачаровує шанувальників пікантними знімками у відвертих образах. Так, на новому знімку 30-річна Ельза Госк продемонструвала свої довгі стрункі ноги і рельєфний животик.

Ельза Госк часто ділиться з шанувальниками залаштунками підготовки до показів, знімками з подіумів та стильними зйомками з колаборацій. Однак невід'ємною частиною на сторінці в Instagram 30-річної "ангела" Victoria's Secret є гарячі фото, на яких вона демонструє свою відмінну форму.

Читайте також: У ледь помітних бікіні: Ельза Госк показала своє оголене тіло – фото 18+

Напередодні Ельза Госк опублікувала нове фото з бекстейджу нової зйомки. На ньому супермодель позує у чорному топі та трусиках з високою талією. Обтисле відверте вбрання підкреслило стрункі форми "ангела", а довгі ноги – босоніжки на підборах. Родзинкою образу стали сонцезахисні окуляри-маска, які знову набувають неабиякої популярності.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

blog_ava
5 років після анексії: як виглядає Крим зараз
сьогодні
3908
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Ельза Госк Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
сьогодні 20:00 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
Марія Бондар 8639
Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
сьогодні 18:21 Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
820
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
сьогодні 17:21 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
352
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 15:21 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
15282
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 13:31 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 3344
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук