Ельза Госк похизувалася довгими ногами і рельєфним пресом: сексуальне фото

Сексуальна "ангел" Victoria's Secret зачаровує шанувальників пікантними знімками у відвертих образах. Так, на новому знімку 30-річна Ельза Госк продемонструвала свої довгі стрункі ноги і рельєфний животик.

Ельза Госк часто ділиться з шанувальниками залаштунками підготовки до показів, знімками з подіумів та стильними зйомками з колаборацій. Однак невід'ємною частиною на сторінці в Instagram 30-річної "ангела" Victoria's Secret є гарячі фото, на яких вона демонструє свою відмінну форму.

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Напередодні Ельза Госк опублікувала нове фото з бекстейджу нової зйомки. На ньому супермодель позує у чорному топі та трусиках з високою талією. Обтисле відверте вбрання підкреслило стрункі форми "ангела", а довгі ноги – босоніжки на підборах. Родзинкою образу стали сонцезахисні окуляри-маска, які знову набувають неабиякої популярності.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa