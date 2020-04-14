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Ельза Госк похизувалася формами у білизні: пікантні світлини

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Ельза Госк позувала у білизні / Instagram / @hoskelsa

Зваблива білявка продовжує підкорювати серця фоловерів еротичними зйомками. Ельза Госк оголилася для чергових світлин, на яких показала своє тіло у всій красі. Модель позувала у самій білизні та з маскою на обличчі.

На особистій сторінці в інстаграмі шведська модель змінила щоденні фешн-look у стилі стрітстайл на зручне домашнє вбрання. Ельза Госк, яка незмінно диктувала тренди для модниць, тепер демонструє вбрання для самоізоляції. Проте у карантинному гардеробі зірки мінімум одягу. 

Пікантно Ельза Госк показала, як сексуально позувати в трусиках у ліжку: фото

31-річна Ельза Госк знялася у черговій домашній фотосесії. Дівчина вирішила постати перед камерою під час б'юті процедур, наголошуючи на обов'язковому догляді за собою. Проте навіть маска на обличчі моделі та відсутність макіяжу не змогли затьмарити її бездоганну фігуру.

На ній ніжний велюровий комплект білизни пастельного кольору від британського бренду. Відвертий бюстгальтер акцентує на пишному бюсті білявки, а високі трусики – на підтягнутому спортивному тілі та стрункій талії. Навіть з недбалим пучком вона виглядає справжньою спокусницею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Ельза Госк LifeStyle
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