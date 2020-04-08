Ельза Госк показала, як сексуально позувати в трусиках у ліжку: фото
Шведська модель Ельза Госк у своєму інстаграмі публікує увесь можливий спектр фотопозувань, тож її світлини завжди наповнені легкістю та невимушеністю. Так, у своєму інстаграмі дівчина поділилася спокусливими кадрами в ліжку.
31-річна манекенниця здобула світову популярність завдяки бренду Victoria's Secret. Вона брала участь у показах три роки поспіль. За її життям стежить 6 мільйонів шанувальників, тож дівчина намагається кожного разу опублікувати щось цікаве для підписників.
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Домашньою фотосесією Ельза влаштувала у спальні. Вона одягнула білу вишукану кофтину з рукавами-фонариками та чорні труси. Образ модель доповнила золотим масивним ланцюжком на шиї.
Сексуальна Ельза Госк / Insragram / @hoskelsa
Сподіваюся ви всі залишаєтеся в безпеці та затишку, одягнені та найкрасивіші,
– підписала допис Ельза Госк.
Ельза Госк у спокусливій зйомці / Insragram / @hoskelsa
Нові світлини вже зібрали сотні тисяч лайків та коментарів. Ймовірно, добірку фото для білявки зробив її хлопець Том Далі з яким вона перебуває разом на карантині.
Сексуальна шведська модель Ельза Госк / Insragram / @hoskelsa
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