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Ельза Госк показала, як сексуально позувати в трусиках у ліжку: фото

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Ельза Госк опублікувала нову фотосесію / Фото з інстаграму

Шведська модель Ельза Госк у своєму інстаграмі публікує увесь можливий спектр фотопозувань, тож її світлини завжди наповнені легкістю та невимушеністю. Так, у своєму інстаграмі дівчина поділилася спокусливими кадрами в ліжку.

31-річна манекенниця здобула світову популярність завдяки бренду Victoria's Secret. Вона брала участь у показах три роки поспіль. За її життям стежить 6 мільйонів шанувальників, тож дівчина намагається кожного разу опублікувати щось цікаве для підписників.

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Домашньою фотосесією Ельза влаштувала у спальні. Вона одягнула білу вишукану кофтину з рукавами-фонариками та чорні труси. Образ модель доповнила золотим масивним ланцюжком на шиї.


Сексуальна Ельза Госк / Insragram / @hoskelsa

Сподіваюся ви всі залишаєтеся в безпеці та затишку, одягнені та найкрасивіші,
 – підписала допис Ельза Госк.


Ельза Госк у спокусливій зйомці / Insragram / @hoskelsa 

Нові світлини вже зібрали сотні тисяч лайків та коментарів. Ймовірно, добірку фото для білявки зробив її хлопець Том Далі з яким вона перебуває разом на карантині.


Сексуальна шведська модель Ельза Госк / Insragram / @hoskelsa

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Ельза Госк
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