Ельза Госк показала, як виглядала у 15 років: ефектне фото

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Ельза Госк показала себе у 15 років
Ельза Госк показала себе у 15 років / Instagram/ @hoskelsa

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк давно підкорює fashion-індустрію, однак віддає перевагу ділитися з шанувальниками новими світлинами з показів, фотосесій і яскравих шоу. Проте напередодні модель вирішила показати, як виглядала 15 років тому.

30-річна Ельза Госк, окрім успішної кар'єри моделі є також активним користувачем соціальної мережі Instagram. Вона часто ділиться зі своїми шанувальниками знімками з відпочинку, показів, зйомок для рекламних кампаній, а також знімає Insta-stories звичайних буднів. Вона давно стала однією з найзатребуваніших моделей світу і представляє чимало відомих брендів.

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 Однак, на відміну від Кейт Мосс, до прикладу, Ельза Госк рідко показує світлини, на яких вона у ранньому чи юному віці. Проте нещодавно вона вирішила поділитися знімком, який був зроблений близько 15 років тому. На фото вона крокує по подіуму в епатажному вбранні та з яскравим макіяжем. Ельза додала до фото, що воно було зроблене на New York Fashion Week. Їй тоді було 15 років. 

Ельза Госк в 15 років
Ельза Госк у 15 років / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода Ельза Госк
Джерело: 24 канал
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